Spelunky 2: disponibile la beta del multiplayer co-op su PC

Mossmouth ha finalmente reso disponibile il multiplayer co-op di Spelunky 2 anche su PC, sebbene ancora in una versione beta.

Se da un lato il matchmaking funziona come previsto, infatti, ancora non è possibile invitare direttamente i propri amici in una partita. Si tratta di un bug noto che gli sviluppatori stanno cercando di risolvere proprio grazie a questa beta pubblica delle funzionalità online. Nel frattempo, il team sta continuando a lavorare per introdurre altre feature nel gioco, tra cui il multiplayer cross-platform tra PC e PS4, la modalità Arena Online, e l’aggiunta di più server per far sì che l’esperienza online dei giocatori si riveli senza intoppi.

Una parte di queste aggiunte verrà introdotta nella prima metà del 2021.

