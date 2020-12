Previsto entro fine ottobre e poi rinviato a dicembre, Auto Chess è finalmente arrivato anche su PS4.

La versione in Accesso Anticipato di questo strategico in salsa auto-battler è per ora accessibile solamente previo l’acquisto del Pacchetto del Fondatore, il quale offre un Pass Senior e il giocatore di scacchi Drodo, il tutto al prezzo di € 9,99.

Precisiamo che Auto Chess sarà un titolo free-to-play una volta terminata la fase di Accesso Anticipato.