Bravely Default II: disponibile la demo sul Nintendo eShop

Square Enix ha reso disponibile la demo di Bravely Default II, prossimo episodio della serie di JRPG per Nintendo Switch in uscita il 26 febbraio 2021.

Grazie a questa versione di prova, scaricabile liberamente tramite l’eShop, possiamo avere un primo assaggio del gioco ed esplorare il regno desertico di Savalon per sconfiggere i possessori degli asterischi. Da notare, infine, che gli utenti che procederanno al download della demo di Bravely Default II riceveranno anche 100 punti MyNintendo di platino.

