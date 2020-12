Hades si aggiorna su PC e Switch introducendo il cross-save

Come promesso già da qualche tempo, Supergiant Games ha finalmente introdotto la funzionalità cross-save nelle versioni di Hades per PC e Nintendo Switch.

Ciò significa che d’ora in poi è possibile trasferire i salvataggi della versione PC sulla console Nintendo, e viceversa, permettendo ai possessori di entrambe le edizioni di proseguire in mobilità una partita iniziata su computer, oppure fare esattamente il contrario. Per abilitare il cross-save su Nintendo Switch basta selezionare l’apposita opzione nel menù principale e collegare il proprio account Steam o Epic Games, dopodiché i salvataggi verranno caricati automaticamente al successivo avvio di Hades.

