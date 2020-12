Conan Chop Chop è stato rinviato per la quarta volta

Apparentemente non c’è pace per Conan Chop Chop, rinviato per la quarta volta, adesso all’inizio del 2021.

L’action con dinamiche roguelite di Mighty Kingdom e Funcom ispirato alle opere di Robert Ervin Howard si è fatto attendere a lungo, ma in un breve comunicato stampa diffuso nelle scorse ore gli sviluppatori prometto che questa volta si tratterà dell’ultimo slittamento sulla tabella di marcia.

Il rinvio questa volta è dovuto alla volontà di non costringere gli sviluppatori a turni di lavoro massacranti per portare a termine il gioco, mentre viene fatto sapere che tutti questi ritardi sono stati impiegati per aumentare i contenuti di Conan Chop Chop, che ora offrirà più nemici, trappole, eventi casuali e boss.

In attesa di conoscere la nuova, e si spresa definitiva data di uscita, vi ricordiamo che Conan Chop Chop sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch.

