Death Stranding: disponibile il cross-over con Cyberpunk 2077 su PC

Kojima Productions ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per la versione PC di Death Stranding che introduce nuovi contenuti a tema Cyberpunk 2077.

L’update aggiunge ben sei missioni inedite ispirate al gioco di ruolo fantascientifico di CD Projekt RED, oltre a una nuova meccanica di hacking. Non è tutto, però, dal momento che i giocatori potranno mettere le mani sulla moto Reverse Trike e personalizzare il protagonista con la protesi bionica di Johnny Silverhand, più altri oggetti estetici tratti da Cyberpunk 2077.

Per finire, segnaliamo che Death Stranding è ora in promozione sia su Steam che sull’Epic Games Store, dove può essere acquistato approfittando di uno sconto del 50%.