Subnautica: Below Zero, a gennaio il prezzo aumenterà

Unknown Worlds ha annunciato che a partire dal 5 gennaio 2021 il prezzo di Subnautica: Below Zero verrà incrementato. La cifra riportata è in dollari, e in quella valuta il costo del gioco passerà da 24,99 a 29,99$; dato che sul mercato europeo la versione in Accesso Anticipato di Below Zero ha un prezzo di 16,79€, è probabile che in seguito all’aumento si attesterà attorno ai 21€. Con il lancio dell’espansione, anche il prezzo di Subnautica aumenterà.

Lo studio ha specificato che questo sarà il prezzo finale di Subnautica: Below Zero, sia per la versione in Accesso Anticipato che in seguito al lancio della 1.0. Chi ha già comprato il gioco, o lo comprerà prima del 5 gennaio, non dovrà sostenere nessuna spesa aggiuntiva. Unknown World ha reso noto che quanto presente al momento nella versione non definitiva del gioco è comunque rappresentativo della qualità finale, e che il team si sta occupando di sistemare gli ultimi dettagli. La finestra di lancio prevista sono i primi mesi del 2021, su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.