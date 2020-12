Nioh 2: The First Samurai ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Tenete pronte le lame, cacciatori di yokai! L’ultimo DLC di Nioh 2, The First Samurai, è ora disponibile. Continuando la tradizione di viaggi nel tempo, questa terza espansione la storia ci porterà all’inizio del periodo Heian (794 – 1185) a scoprire la storia di Sakanoue no Tamuramaro, ovviamente reinterpretata con elementi fantastici in abbondanza.

Il buon Sakanoue è famoso per essere diventato il primo shogun, e la leggenda narra che abbia combattuto e sconfitto il temibile Oni Otakemaru. Proprio quest’ultimo sarà l’avversario principale di The First Samurai, che ci porterà a visitare nuove aree e a scoprire segreti che porteranno a conclusione l’arco narrativo di Nioh 2. Chi ha acquistato anche le due precedenti espansioni (o, in alternativa, il Season Pass) potrà anche accedere alla difficoltà Dream of the Nioh, pensata apposta per i veterani più esperti. Questa difficoltà sarà disponibile anche a chi acquisterà Nioh 2: The Complete Edition.