Stadia è ora disponibile anche su dispositivi iOS

A quanto pare non solo Microsoft, ma anche Google è riuscita a risolvere i dissidi con Apple; o almeno quelli riguardanti il cloud gaming. L’account ufficiale Twitter di Stadia ha infatti reso noto che il servizio è da ora disponibile anche sui dispositivi iOS: per accedervi, sarà sufficiente accedere a Stadia.com su browser Safari e potrete iniziare a giocare. Come specificato nei commenti, anche la versione iOS di Stadia sarà compatibile con il suo controller tramite Wi-Fi, o tramite Bluetooth con controller di terze parti compatibili come ad esempio il DualShock 4 o il pad Xbox One. I controller con cavo non sono invece supportati.

L’arrivo di Stadia su dispositivi Apple segna un gran passo in avanti per Google in termini di estensione dell’offerta, che andrà ad arricchirsi notevolmente nel corso dei prossimi anni.