Dragon Ball FighterZ: Super Baby 2 sarà il prossimo personaggio DLC

Gli scontri supersonici di Dragon Ball FighterZ stanno per arricchirsi di un nuovo lottatore. Stavolta non si tratterà di un nonnetto arzillo come il Maestro Muten, ma del temibile Super Baby 2, come rivelato dalla pagine di Weekly Jump e riportato da Gematsu. Questa fusione fra Baby e Vegeta sarà parte del FighterZ Pass 3, che già include Goku Ultra Istinct, Kefla e il maestro Muten; ci aspettiamo che il reveal ufficiale con tanto di trailer non richiederà di aspettare molto.

Sulle stesse colonne, Bandai Namco ha anche rivelato che le vendite di Dragon Ball FighterZ hanno superato quota 6 milioni di copie, andando ad eguagliare il risultato raggiunto non troppo tempo fa da Tekken 7. Per festeggiare la compagnia rilascerà gli avatar della lobby Gogeta SSGSS e Bardock (Super Saiyan), oltre a una nuova colorazione per Vegeta.