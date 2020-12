Command & Conquer Remastered Collection ora disponibile su EA Play

Se vi è venuta voglia di rimettere mano a RTS vecchio stampo, potreste essere contenti di venire a sapere che Command & Conquer Remastered Collection è ora disponibile come parte del servizio di sottoscrizione EA Play. Questa remaster include sia il primo C&C che il primo Red Alert, ciascuno completo di espansioni, con una grafica fedele all’originale ma adattata alle risoluzioni moderne, un’interfaccia migliorata, colonna sonora rimasterizzata e impianto multiplayer ricostruito da zero. L’esperienza perfetta per chi vuole rivivere un classico della sua gioventù, o per chi vuole scoprire le origini di una delle serie cardine degli RTS. Qua in redazione, intanto, speriamo che il successo di Command & Conquer Remastered Collection faccia da prodromo a un rilancio della serie, perché Kane e la sua testa pelata non ci stanchiamo mai di vederli.

Prima di rilasciarvi, vi ricordiamo che l’aggiunta di EA Play all’Xbox Game Pass per PC è stata di recente rinviata.