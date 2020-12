Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PlayStation Store

In seguito ai numerosi problemi tecnici che affliggono Cyberpunk 2077, e in particolare le versioni per i modelli base di PS4 e Xbox One, Sony ha fatto sapere di aver rimosso il videogioco di CD Projekt RED dalla vendita sul PlayStation Store.

Al fine di assicurare che i consumatori siano sempre soddisfatti della propria esperienza, la compagnia giapponese si è inoltre dichiarata pronta a rimborsare completamente tutti gli utenti che ne faranno richiesta. Per avere diritto al risarcimento bisogna chiaramente aver acquistato Cyberpunk 2077 in versione digitale tramite il PlayStation Store.

Non è chiaro se e quando Cyberpunk 2077 tornerà a essere disponibile nel negozio digitale per PS4 e PS5, ma Sony precisa che il gioco è stato rimosso fino a nuovo avviso. D’ora in avanti, dunque, l’unico modo per giocare all’opera di CD Projekt RED sulle console Sony sarà attraverso l’acquisto di un’edizione fisica, perlomeno fino all’eventuale ritorno del gioco sul PlayStation Store.

