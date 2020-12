Microsoft Flight Simulator a quota 2 milioni di giocatori

Sono oltre 2 milioni i giocatori che hanno spiccato il volo grazie a Microsoft Flight Simulator, la nuova iterazione del simulatore di volo per antonomasia.

A darne notizia ci ha pensato direttamente la Casa di Redmond, che ha voluto celebrare il successo del titolo sviluppato da Asobo Studio diffondendo alcuni dati e racchiudendoli in una comoda infografica. Basti pensare che in totale sono stati oltre 50 milioni i voli virtuali effettuali, con una percentuale della Terra visitata pari al 72%. La destinazione più popolare è stata New York, ma ci sono stati anche diversi piloti che hanno visitato lo studio di Asobo (7000) e gli uffici di Microsoft (4300).

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è al momento disponibile solo su PC, ma arriverà su Xbox Series X|S nel corso della prossima estate. Inoltre, il 22 dicembre verrà aggiunto il supporto alla realtà virtuale.

