Ubisoft regala Trials Rising su PC

Ennesimo regalo da parte di Ubisoft: per la sua iniziativa natalizia, il publisher francese ha deciso di donare una copia di Trials Rising per PC a chiunque ne faccia richiesta.

Anche questa volta, come già avvenuto due giorni fa per Starlink: Battle for Atlas, la promozione durerà soltanto fino al tardo pomeriggio di oggi. Per approfittarne basta seguire le istruzioni riportate a questo indirizzo, dopodiché il gioco farà parte per sempre della propria libreria di Ubisoft Connect.

