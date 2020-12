Epic Games Store regala Cities Skylines e dà il via ai saldi di natale

Epic Games Store ha appena dato il via alla tornata promozionale in occasione delle festività natalizie; inoltre, la compagnia regalerà un gioco al giorno fino alla fine dei saldi: si parte subito con Cities Skylines, già disponibile e riscattabile fino alle 17:00 di oggi.

Per approfittare della promozione e mettere le mani sul gestionale cittadino di Paradox Interactive e Colossal Order basta seguire questo link e cliccare sul pulsante “Ottieni”.

Segnaliamo, infine, che tutti gli utenti della piattaforma riceveranno anche un coupon del valore di € 10 da utilizzare su una spesa minima di € 14,99, così da risparmiare ulteriormente sulle decine di titoli in saldo. La tornata di sconti natalizi andrà avanti fino al prossimo 7 gennaio.

