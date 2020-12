The Callisto Protocol: pubblicato il trailer cinematografico esteso

Dopo la presentazione in pompa magna agli scorsi The Game Awards, Striking Distance Studios è tornata a mostrare The Callisto Protocol pubblicando una versione estesa del trailer cinematografico diffuso in occasione dell’annuncio.

Si tratta di una versione non censurata del filmato, per questo la visione è consigliata solamente a un pubblico adulto e difficilmente impressionabile, che mostra nuovamente in azione il survival horror di uno dei papà di Dead Space.

Lo stesso Glen Schofield, co-creatore della saga di Visceral Games, ha fatto sapere che The Callisto Protocol sarà ambientato nello stesso universo narrativo di PlayerUnknown’s Battlegrounds, qualche centinaio di anni nel futuro. Il gioco ci trasporterà in una struttura di detenzione su Callisto, una delle lune di Giove, dalla quale il giocatore dovrà cercare di fuggire, evitando di diventare una preda facile per gli orrori che ne dimorano gli angusti corridoi.

The Callisto Protocol uscirà nel 2022 su PC e console.