Among Us arriverà su console Xbox nel 2021

Dopo essere approdato su Nintendo Switch lo scorso martedì, Among Us sta per vedere la luce anche sulle console Xbox.

La notizia è stata data direttamente da Microsoft, che ha annunciato l’arrivo del videogioco del momento su Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2021. InnerSloth non ha però ancora definito il periodo di uscita del gioco, dunque attendiamo di saperne di più.

Nel frattempo, però, la stessa Casa di Redmond fa sapere che Among Us è approdato nel catalogo del servizio Xbox Game Pass per PC ed è dunque scaricabile senza costi aggiuntivi da chiunque abbia una sottoscrizione attiva al servizio.

Condividi con gli amici Inviare