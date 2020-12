League of Legends: Riot conferma di essere al lavoro su un MMO

Dopo molti anni di attesa, Riot Games ha finalmente confermato di essere al lavoro su un MMO ambientato nell’universo di League of Legends.

Greg Street, vice presidente della divisione IP ed Entertainment, ne ha dato notizia via Twitter, spiegando che la compagnia sta sviluppando un nuovo videogioco “massivo”, precisando in seguito che si tratterà di un MMO ispirato proprio al celebre battle arena. Si tratta di un’opera che molti fan del franchise stanno chiedendo a gran voce da anni, e che ora potrà finalmente diventare realtà.

Chiaramente lo stesso Street non ha diffuso i dettagli del progetto, ma ha fatto sapere che Riot sta assumendo nuovo personale per lavorare proprio al MMO di League of Legends.

A questo punto non ci resta che attendere pazientemente di saperne di più.

