È passato un po’ di tempo dall’ultimo personaggio aggiunto da Capcom a Street Fighter V: Seth era infatti andata ad aggiungersi al roster ormai a inizio 2020. Comprensibilmente, l’avvento della pandemia ha costretto Capcom a rivedere un po’ le sue tempistiche, ma finalmente si ha un periodo di lancio per Dan Hibiki, il prossimo personaggio DLC. L’account Twitter ufficiale del gioco ha infatti condiviso un messaggio del producer Shuhei Mashimoto (che ha sostituito Yoshinori Ono) in cui si conferma che Dan sarà disponibile nel corso del febbraio 2021.

“Sappiamo che molti di voi stanno aspettando pazientemente l’arrivo della Season 5, e vogliamo farvi sapere che stiamo lavorando per far sì che arrivi prima possibile”, ha aggiunto Mashimoto. La move list di Dan era stata già mostrata da Capcom qualche tempo fa, anche se non è improbabile che il tempo trascorso possa significare qualche differenza con la versione che arriverà su Street Fighter V a febbraio.