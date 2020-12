Back 4 Blood: Turtle Rock rilascia un lungo video di gameplay

Qualche passaggio del gameplay di Back 4 Blood si era già visto nel corso del reveal ai The Game Awards, ma si trattava principalmente di spezzoni incollati assieme. Non ci è però voluto molto perché Turtle Rock Studios decidesse di condividere qualcosa di più corposo, e che segue più da vicino quello che è l’andamento di una partita normale.

Nel video si possono riconoscere alcune delle caratteristiche che già contraddistinguevano il lavoro fatto da Turtle Rock su Left 4 Dead. Anche in Back 4 Blood ci troveremo infatti a fare i conti che i temibili zombie che scendono dai buchi nel soffitto, l’uso degli attacchi corpo a corpo sarà plausibilmente importante per crearsi un po’ di spazio, e ci troveremo ad affrontare dei nemici speciali che muoiono in maniera non troppo dissimile da un Boomer. Sembra inoltre che ogni arma avrà a sua disposizione un sistema di attachment, che ovviamente dovremo reperire nel corso di ogni livello.

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla closed alpha di Back 4 Blood, e che il gioco lancerà il 22 giugno 2021.