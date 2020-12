Marvel's Spider-Man Remastered ora acquistabile su PS5

Generalmente, il proposito di comprare la versione remastered di un gioco non è particolarmente complicato, una volta trovata la voglia di aprire il portafoglio. Sony aveva però deciso di rendere abbastanza cervellotico il processo per chi, concretamente, voleva solo giocare a Marvel’s Spider-Man godendosi tutta la gloria dei miglioramenti next gen. Sembra che però la questione sia sta di recente risolta, visto che Marvel’s Spider-Man Remastered è apparso sul PlayStation Store come titolo acquistabile separatamente, senza bisogno di Miles Morales Ultimate Edition.

Ma visto che le cose per l’amichevole Uomo Ragno di quartiere non possono mai andare del tutto giuste, sembra anche che chi ha acquistato il Season Pass di Marvel’s Spider-Man su PS4 non possa acquistare questa versione del gioco. Presumibilmente, si tratta di un errore non voluto che Sony dovrebbe risolvere a breve.