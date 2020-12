CD Projekt non rimuoverà Cyberpunk 2077 dal Microsoft Store

In seguito alla rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, in molti si sono chiesti se anche la versione Xbox One – piagata da problemi simili in termini di perfomance e qualità generale – avrebbe subito lo stesso destino. Sembra però che così non sarà, almeno per il momento: il CEO Adam Kicinski ha fatto sapere a Reuters che “al momento non stiamo parlando della cosa con Microsoft.”

CD Projekt RED, dal canto suo, è fermamente convinta che con il tempo riuscirà a sistemare tutti i problemi che attualmente affliggono Cyberpunk 2077, e invita i giocatori ad avere pazienza. Di sicuro, però, gli eventi degli ultimi giorni hanno sferrato un duro colpo alla reputazione dello studio polacco, sia fra i giocatori che fra i suoi stessi azionisti: il valore in borsa della compagnia ha infatti subito un netto calo nel corso degli ultimi giorni.