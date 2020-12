Halo: i servizi online su Xbox 360 chiuderanno a dicembre 2021

Mano a mano che passano gli anni, i giochi con importanti servizi legati all’online devono scendere a patti col fatto che prima o poi questi servizi saranno interrotti. Questo vale anche nel caso di franchise importanti come Halo: 343 Industries ha infatti annunciato che discontinuerà alcune funzionalità su tutti i titoli della serie per Xbox 360; lo studio ha specificato che la data prevista è soggetta a cambiamento, ma è per ora fissata al dicembre 2021.

Nello spiegare i motivi dietro a questo scelta, 343 ha dichiarato: “Ancora oggi, dobbiamo bilanciare i nostri lavori futuri con il mantenimento dei servizi per Halo su Xbox 360. La manutenzione di questi servizi richiede tempo e risorse, il che ha un impatto sull’abilità dello studio di dedicarsi a progetti attuali e futuri come Halo: The Master Chief Collection e Halo Infinite. […] Questo non significa che non ci importa o che non diamo valore a tutti quelli che giocano ad Halo. Ma, come ogni business, i nostri team devono continuamente bilanciare le necessità e le risorse disponibili (tempo, gente, esperienza, etc.) e dare la priorità ad aree e opportunità che hanno l’impatto più importante.”

343 Industries ci tiene a sottolineare che tutti i titoli coinvolti (e cioè le versioni Xbox 360 di Halo Reach, Halo 3, Halo 4, ODST, Combat Evolved Anniversary, Spartan Assault e Halo Wars) saranno ancora giocabili; semplicemente, alcune loro funzionalità non saranno più disponibili. Importante tenere presente che questo vale anche per le loro versioni giocate tramite backward compatibility su Xbox One o Series X|S. La vendita delle loro versioni digitali sarà anche interrotta a partire da oggi, mentre i DLC potranno ancora essere acquisiti gratuitamente. Ovviamente, la Master Chief Collection non sarà in alcun modo influenzata da questa decisione, dato che i titoli presenti al suo interno sono stati ricostruiti per sistemi moderni.