Cyberpunk 2077: CD Projekt procede con i rimborsi delle copie fisiche

L’ultima settimana non è certo stata la migliore per CD Projekt. L’uscita di Cyberpunk 2077, piagato da numerosi bug, ha portato a una vera pioggia di richieste di rimborso che la compagnia si è vista obbligata a indirizzare, e che di recente ha visto il gioco venire rimosso dal PlayStation Store. Ora, lo studio polacco si sta attivando anche per dare a chi ha acquistato una copia fisica del gioco la possibilità di usufruire del rimborso. Gli interessati dovranno essere in possesso di una ricevuta di acquisto valida e inviare una mail all’indirizzo helpmerefund@cdprojektred.com entro il 21 dicembre. Se non doveste ricevere una risposta immediata, non temete: le email vengono inviate a ondate.

Nella nottata di oggi, Cyberpunk 2077 ha anche ricevuto l’hotfix 1.05, che fra le altre cose implementa una migliore ottimizzazione delle performance su CPU Ryzen a 4 e 6 core.