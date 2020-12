Dragon Ball FighterZ: confermati Super Baby 2 e Gogeta SSJ4

Era stato anticipato già qualche giorno fa dalle colonne di Weekly Jump, ma finalmente possiamo vedere il temibile Super Baby 2 in azione grazie al trailer ufficiale. Il video stesso riserva anche una sorpresa per chi deciderà di restare a guardarlo fino alla fine, e cioè un primo sguardo al prossimo personaggio DLC di Dragon Ball FighterZ, e cioè Gogeta SSJ4.

Nei cartoni animati, Baby è in grado di assumere il controllo di altri personaggi: qui lo vediamo in quello di Vegeta, ma non è improbabile la sua abilità finisca per avere effetti anche sul gameplay. Nel video, infatti, l’assist di Gohan che vediamo Super Baby 2 usare ha un’aura rossa, quasi a indicare che sia stato “rubato”. Staremo a vedere se è effettivamente così quando il nuovo lottatore si renderà disponibile, il 15 gennaio 2021.