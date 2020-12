Cyberpunk 2077: occhio al bug che corrompe i salvataggi

Fate attenzione, o lettori che giocate a Cyberpunk 2077 su PC giacché è stato scoperto un fastidiosissimo bug che corrompe irrimediabilmente i salvataggi.

Come riportato su Reddit, infatti, una volta che il file di salvataggio supera la soglia degli 8 MB diventa inutilizzabile. La cosa è stata confermata anche dalla stessa CD Projekt RED, che attraverso un breve comunicato diffuso su GOG ha spiegato che ciò dipende da un limite tecnico che potrebbe essere rimosso in un aggiornamento futuro: di fatto, il gioco non supporta i salvataggi che superano quella grandezza in MB.

Da notare, tuttavia, che il file non dovrebbe mai superare gli 8 MB durante una partita normale, ma ciò si verifica solamente se si abusa del sistema di crafting per accumulare denaro.

Speriamo che gli sviluppatori inseriscano la correzione di questo bug in una delle prossime patch di Cyberpunk 2077, così da non correre il rischio di buttare alle ortiche ore e ore di gioco.

