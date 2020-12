No More Heroes 1 e 2 potrebbero presto approdare su PC

Dopo la pubblicazione su Nintendo Switch avvenuta lo scorso ottobre, i primi due No More Heroes potrebbero essere in dirittura di arrivo anche su PC.

Lo scopriamo grazie alla comparsa di entrambi i giochi ideati da Goichi Suda sul sito dell’ESRB, l’ente statunitense di classificazione dei videogiochi in uscita.

Le prime due avventure dell’assassino Travis Touchdown sarebbero quindi per la prima volta in arrivo su computer, sebbene il publisher Marvelous non abbia ancora annunciato nulla. A questo non ci resta che attendere l’ormai imminente comunicazione ufficiale.

