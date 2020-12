Koch Media distribuirà il gioco di ruolo Encased per PC e console

Koch Media ha annunciato di aver stretto una partnership con Dark Crystal Games per la distribuzione di Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG. La compagnia fa sapere che supporterà il lancio globale del gioco per PC, PS4 e Xbox One grazie alla collaborazione di una delle sue publishing label.

“Fin dal primo giorno di sviluppo, Encased si è evoluto come un progetto indipendente, creato con le nostre risorse e il supporto della straordinaria community di Kickstarter,” ha dichiarato Vyacheslav Kozikhin, Creative Director di Dark Crystal Games. “La partnership con Koch Media manterrà la nostra libertà creativa e ci aiuterà a mostrare il gioco a un vasto pubblico globale. Encased sarà ora caratterizzato da un doppiaggio completo, da una localizzazione in più lingue e sarà pubblicato contemporaneamente su PC, Xbox One e PlayStation 4. Siamo entusiasti di portare questa avventura ad un pubblico globale molto più ampio.”

“Encased si inserisce perfettamente nel nostro portfolio e nella nostra esperienza globale nella pubblicazione di giochi di ruolo,” spiega Mario Gerhold, International Marketing Director di Koch Media “Il nostro team qui a Monaco sta già lavorando duramente dietro le quinte e non vediamo l’ora di condividere ulteriori informazioni sul gioco.”

Già disponibile da poco più di un anno su Steam in Accesso Anticipato, Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG si ispira a grandi classici come i primi Fallout e i Baldur’s Gate. Verrà pubblicato in versione completa nel corso del 2021.

