Jump Force: Yoruichi Shihōin scenderà sul campo di battaglia a inizio 2021

Bandai Namco ha rivelato chi sarà il prossimo a prendere parte agli scontri crossover di Jump Force o, per meglio dire, la prossima. Yoruichi Shihōin, capitana della Seconda Compagnia del Gotei 13, arriverà infatti sul picchiaduro arena di Spike Chunsoft a inizio 2021. Il trailer allegato all’annuncio ci permette di dare un primo sguardo a questa fulminante (letteralmente) guerriera; tenete però presente che il video non è rappresentativo della qualità finale.

Yoruichi è in grado di trasformarsi a piacere in un gatto, e questa sua caratterstica è dimostrata anche dall’agilità e rapidità con cui puoi spostarsi per il campo di combattimento grazie alla tecnica dello Shunpo. La guerriera arriverà su Jump Force come parte del Character Pass 2, o come DLC acquistabile singolarmente.