Il team di sviluppo Forgotten Empires ha da poco annunciato una nuova espansione di Age of Empires II: Definitive Edition, che oltre a tre campagne aggiungerà anche due nuove civilità: i Burgundi e i Siciliani. La notizia è giunta come una parziale sorpresa all’interno della comunità di appassionati, perché in passato il team di sviluppo aveva dichiarato che il nutrito roster non avrebbe avuto altre aggiunte. A chiarire come il team ha deciso di tornare sui suoi passi, ci ha pensato un’intervista con PcGamesN, e in particolare le parole del creative designer Adam Isgreen.

“Sono stato uno di quelli che ha detto che non avremo aggiunto altre civilità, e all’epoca lo pensavo davvero!” Isgreen ha poi aggiunto che l’obiettivo degli sviluppatori è “ascoltare i fan di Age of Empires, e quello che abbiamo sentito è che volevano di più, quindi abbiamo deciso di accontentarli e di creare due nuove civilità in aggiunta alle nuove campagne che avevamo in mente.” E alla domanda se in futuro potranno esserci ancora altre civilità, il lead designer Bert Beeckman ha dichiarato “Se l’appetito non manca, perché non espandere il menù?”

Age of Empires II: Lords of the West sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2021, ed è già preordinabile su Steam.