Rockstar conferma che nel futuro avrà altri progetti single-player

Se da un lato la forza e la popolarità di Rockstar derivano innegabilmente dai suoi contenuti single-player, dall’altra gli ultimi anni hanno visto lo studio concentrarsi sempre di più sulle componenti online dei suoi giochi. Esempio principe della cosa è Grand Theft Auto V: uscito ormai nel 2013, all’orizzonte dell’ultimo capitolo della celebre saga criminale non sembra ancora esserci un seguito, mentre nel frattempo GTA Online colleziona incassi su incassi.

La cosa potrebbe far temere a qualche fan che in futuro Rockstar potrebbe allontanarsi sempre più dalle sue radici, ma a tranquillizzare queste anime inquiete ci ha pensato Tarek Hamad, Director of Design Production presso lo studio. Alla domanda in merito all’eventualità che Rockstar in futuro torni a concentrarsi su progetti singleplayer, posta da GQ, Hamad ha infatti replicato con una risposta tanto lapidaria quanto chiara: “Assolutamente”. Un’anticipazione che GTA 6 potrebbe essere in cantiere, o forse un accenno a qualche nuovo progetto? Staremo a vedere.