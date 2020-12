Fall Guys celebra le festività con un Holiday Special in live action

Potevamo forse dubitare che il vulcanico team di Fall Guys decidesse di celebrare il Natale a modo suo? Certo che no, e infatti Mediatonic e Devolver Digital hanno preparato un Holiday Special in live action, in cui possiamo vedere il paffuto protagonista del battle royale alle prese con le festività natalizie. Inutile a dirsi, ma quando hai le ossa grandi come lui i macelli sono giusto dietro l’angolo.

Oltre a questo video speciale, Mediatonic ha anche deciso di ringraziare i suoi fan con il costume che possiamo vedere nel video, disponibile gratuitamente a tutti i giocatori. “Speriamo che vi faccia sorridere. È quello che Fall Guys ha sempre cercato di fare! Grazie a tutti coloro che ci hanno fornito il loro supporto e hanno giocato a Fall Guys in questo pazzo anno, e vi auguriamo felici festività!”, ha dichiarato Mediatonic.

Ricordiamo che in questi giorni ha avuto inizio anche la Season 3, a sua volta a tema invernale, con nuovi ostacoli, nuovi minigiochi e nuovi costumi.