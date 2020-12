The Witcher: un breve teaser per il film anime Nightmare of the Wolf

Oltre alla seconda stagione della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt e a un prequel ambientato centinaia di anni prima, Netflix ha in cantiere anche un film anime ambientato nell’universo di The Witcher, e intitolato Nightmare of the Wolf. Le informazioni in proposito non hanno certo abbondato, ma l’account ufficiale Twitter di Netflix ha deciso lo stesso di rinnovare il nostro interesse con un breve teaser, che mostra il logo del film. Nulla di più, purtroppo, ad esclusione di un tetro sottofondo musicale e del gracchiare di corvi.

Nightmare of the Wolf uscirà nel corso del 2021, e si concentrerà su Vesemir. Nel film vedremo l’anziano mentore del Lupo Bianco alle prese con i suoi primi passi da witcher, ed è altamente probabile che sarà legato all’apparizione di Vesemir nella seconda stagione della serie TV. Alla scrittura del film collaborerà anche Lauren S. Hissrich, showrunner della serie, e l’animazione sarà affidata a Studio Mir, già noto per il suo operato su Legend of Korra.