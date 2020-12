Xbox Game Pass: in futuro potrebbe arrivare la condivisione familiare

Se come tanti altri anche voi avete approfittato dell’offerta Xbox Game Pass, ma preferireste che vi fosse data la possibilità di condividerlo con parentame vario, buone notizie per voi. Sembra che su Twitter qualcuno sia andato a chiederlo direttamente al boss di Xbox Phil Spencer, e quest’ultimo non ha esitato a rispondergli.

“Ci abbiamo pensato. È qualcosa che vorremmo fare. C’è già la funzionalita Home console per una console casalinga, ma per più membri di una famiglia con più console un piano famigliare non sarebbe male. Apprezzo davvero il feedback.” Se applicato in misura simile a quanto fanno altri servizi a sottoscrizione, il piano dovrebbe permettere l’attivazione dell’Xbox Game Pass su un numero limitato di dispositivi o di sotto-account, ma resta da vedere in che modo potrebbe venire gestito il servizio xCloud. In ogni caso, viste le parole di Phil Spencer, non dubitamo che prossimamente ne sapremo di più.