Stardew Valley: le fattorie sulla spiagga saranno nell'aggiornamento 1.5

Dell’aggiornamento 1.5 di Stardew Valley è ormai mesi che si parla, anche se sembra che non dovrebbe mancare molto al suo lancio. E in questi periodo, non sono mancate le novità condivise da ConcernedApe (noto all’anagrafe come Eric Barone) sul suo profilo Twitter. Proprio nella serata di ieri lo sviluppatore ha svelato altre cose che ci attenderanno una volta installato l’aggiornamento 1.5. Particolarmente bizzarra è la possibilità di creare coltivazioni sulla spiaggia: se non dubitamo che la brezza marina e le onde che si frantumano sul bagnasciuga creino un’atmosfera rilassante, d’altro canto non siamo sicuri di quanto adatta alla coltivazione il terreno sabbioso.

Fortunatamente, questi miseri problemi del mondo reale non sembra avranno alcun impatto su Stardew Valley, dato che lo sviluppatore ha confermato che non ci saranno limiti a quello che potremo piantare nella nostra spiaggia in riva al mare. Altra aggiunta interessante riguarda le opzioni di gioco avanzate; in particolare, sembra che sarà possibile scegliere di non dover sottostare alla crudeltà degli déi del caso per ottenere i semi di cavolo rosso. Per chi invece sta attendendo spasmodicamente una data di lancio, ConcernedApe non si è sbilanciato in merito; in un altro post ha però dichiarato che “potrebbe arrivare quest’anno su PC, e l’anno prossimo su console.” Noi speriamo il buon Eric Barone si prenda almeno una pausa per Natale.