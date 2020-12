Animal Crossing: New Horizons, nasce l'isola comunitaria Prismatica

Come saprà sicuramente chi gioca ad Animal Crossing: New Horizons, creare un’isola da zero non è certo impresa da poco. Nulla che potesse fermare i ragazzi di Animal Crossing Life, però, community italiana che da 12 anni si occupa del gioco Nintendo e che in collaborazione con la streamer AzalinaJPG ha creato l’isola Prismatica in soli nove giorni. A questa maratona, che ha avuto luogo dal 28 novembre al 6 dicembre e con 71 ore totali di trasmissioni, hanno partecipato anche gli utenti, con sondaggi su Animal Crossing Life e con interventi diretti sulla chat della streamer. A dare il loro contributo anche diversi influencer e volti noti di Twitch, tra cui Minrhael, ZabeLive, ThePruld, CupOfPino, Marco Merrino, NemuriAllen, Fr0z3n e Chiara_pm, per un totale di 17 mila utenti raggiunti.

Per festeggiare la nascita dell’isola e le festività natalizie, Azalina terrà uno show speciale il 24 dicembre alle ore 16:00. Se volete fare un salto a visitare Prismatica, nessun problema: potrete andarci in qualunque momento tramite il codice sogno DA-3158-4347-0071.