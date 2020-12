Alien: Isolation è gratis sull'Epic Games Store

Altro giorno, nuovo regalo da parte dell’Epic Games Store: questa volta il gioco gratis è Alien: Isolation, l’ottimo survival horror sviluppato da Creative Assembly.

Bisogna però affrettarsi dal momento che l’offerta è valida solo fino alle 17:00 di oggi. C’è tempo fino a quell’ora per riscattare una copia del gioco, dopodiché Alien: Isolation rimarrà per sempre nella vostra libreria digitale.

Per approfittare della promozione basta dirigersi sulla pagina del prodotto presente sull’Epic Games Store e cliccare sul pulsante “Ottieni”.

