Stardew Valley: l'aggiornamento 1.5 è disponibile su PC

Avevamo già anticipato nel primo pomeriggio di ieri che la pubblicazione dell’aggiornamento 1.5 di Stardew Valley fosse ormai dietro l’angolo, e difatti eccolo qui: Eric “ConcernedApe” Barone ha da poche ore reso disponibile l’update su PC.

Questo corposo aggiornamento gratuito, il più ricco di nuovi contenuti sin dal lancio del gioco, introduce tantissime novità. Tra queste spiccano la possibilità di giocare in modalità cooperativa locale tramite split-screen, la capacità di dar vita a una fattoria sulla spiaggia, nuove opzioni di personalizzazione estetica, nonché una nuova location in cui aprire un resort.

Il changelog completo offre una panoramica esaustive delle novità introdotte con l’aggiornamento 1.5 di Stardew Valley che, lo ricordiamo, è per il momento disponibile soltanto su PC. L’update approderà anche su console, tuttavia bisognerà attendere perlomeno l’inizio del prossimo anno affinché ciò accada.

Condividi con gli amici Inviare