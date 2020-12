Rustler è in arrivo su Steam in Accesso Anticipato all'inizio del 2021

Il publisher Modus Games e gli sviluppatori di Justwu Games hanno annunciato che Rustler (Grand Theft Horse) è in dirittura di arrivo su Steam attraverso il programma di Accesso Anticipato.

Questo particolare e a dir poco bizzarro sandbox ad ambientazione medievale metterà il giocatore nei panni dell’antieroe Guy, un brigante determinato a vincere il Grande Torneo per avere in premio la mano della principessa. Per farlo, però, bisognerà essere creativi e, soprattutto, senza pudore.

Ispirato alla serie Grand Theft Auto, Rustler sarà disponibile su PC nel corso del primo trimestre del 2021. Nel frattempo, però, è possibile scaricare un prologo gratuito per iniziare a creare scompiglio e ingannare l’attesa.

