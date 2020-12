Duke Nukem: accordo raggiunto tra Gearbox e Bobby Prince

Si è finalmente concluso il procedimento legale che ha visto il compositore Bobby Prince citare in giudizio Gearbox circa le royalties non pagate da quest’ultima in seguito alla pubblicazione di Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour, versione rimasterizzata del celebre sparatutto in prima persona.

Stando alle accuse di Bobby Prince, Gearbox non avrebbe acquisito i diritti delle sue musiche quando acquistò l’IP di Duke Nukem da Apogee e 3D Realms, ma soltanto una licenza di utilizzo delle stesse. Per questo Prince avrebbe avuto diritto alle royalties legate allo sfruttamento delle tracce musicali.

Il procedimento legale, che nel frattempo si è esteso anche nei confronti di 3D Realms, Apogee e Action Entertainment, si è comunque concluso con un accordo tra le parti. I termini di questo accordo non sono stati resi noti, tuttavia 3D Realms ha fatto sapere tramite un comunicato che quanto accaduto è frutto di un errore involontario.

Anche lo stesso Bobby Prince ha diffuso una nota stampa tramite la quale ringrazia Gearbox e Randy Pitchford per l’atteggiamento collaborativo tenuto da questi ultimi durante il procedimento. Pur senza entrare nei dettagli dell’accordo, Prince spiega che le sue musiche rimarranno in Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour ora che la vicenda si può considerare finalmente risolta.

Condividi con gli amici Inviare