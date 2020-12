Green Hell supporterà la realtà virtuale nel 2021

Creepy Jar, lo studio responsabile dello sviluppo di Green Hell, ha annunciato di essere al lavoro su una versione per realtà virtuale dell’acclamato sandbox di stampo survival.

Questa nuova versione per dispositivi VR è in lavorazione in collaborazione con Incuvo, studio polacco specializzato nello sviluppo di software per la realtà virtuale che ha già lavorato a titoli quali Layers of Fear VR e Blair Witch VR.

Creepy Jar fa sapere che la versione per la realtà virtuale di Green Hell ha appena concluso la fase di pre-produzione e ora il team di sviluppo sta lavorando alla prima alpha. I lavori dovrebbero concludersi nel terzo trimestre del 2021, quando Green Hell VR approderà su PC e sarà compatibile con i principali visori. Successivamente, il gioco approderà anche sui dispositivi della famiglia Oculus Quest.

