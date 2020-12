Skul: The Hero Slayer, annunciata la data di uscita della versione PC

Disponibile da circa un anno su Steam in Accesso Anticipato, Skul: The Hero Slayer ha ora una data di uscita ufficiale per la sua versione 1.0.

Gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 21 gennaio, spiegando che avrebbero voluto pubblicare la versione definitiva già a dicembre ma alcuni imprevisti sulla tabella di marcia lo hanno impedito.

Skul: The Hero Slayer è un platform di stampo fortemente action con una struttura roguelite che capovolge le premesse narrative del genere. Questa volta ci ritroveremo nei panni di un giovane demone incaricato di eliminare gli eroi che stanno cingendo d’assedio il castello del re dei demoni.

SouthPAW Games fa inoltre sapere che il gioco è in dirittura di arrivo anche su console, tuttavia le versioni per PS4, Xbox One e Switch sono ancora sprovviste di una data di lancio ufficiale. In ogni caso, le edizioni console dovrebbero vedere la luce nei primi mesi del prossimo anno.

