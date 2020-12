Overwatch: al via la free trial, durerà fino a inizio gennaio

Overwatch ha dato via a un altro periodo di free trial, in cui tutti gli interessati potranno mettere mano allo sparatutto a squadre di Blizzard. Nel periodo di prova, che durerà fino al 4 gennaio, avrete accesso alla versione completa del gioco: questo significa che potrete giocare con tutti e 32 gli eroi su tutte e 28 le mappe, senza nessun tipo di limitazione. I progressi e le ricompense che otterrete verrano salvati e mantenuti se in futuro comprerete il gioco, e visto il periodo potrete anche godervi le celebrazioni del Magico Inverno.

Nel corso dello stesso periodo, Overwatch sarà in sconto sia su PC che su PlayStation e Xbox. La versione base del gioco vi verrà quindi a costare 14,99€, mentre la Legendary Edition – che include vari modelli epici e leggendari degli eroi Overwatch, più ricompense speciali su altri giochi Blizzard – sarà al prezzo di 19,99€.