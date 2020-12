Hardspace: Shipbreaker, arriva il Business is Booming Update

Cosa c’è di meglio per festeggiare le festività natalizie che non sedersi al computer, infilarsi una tuta spaziale e mettersi al lavoro smontando enormi navi spaziali pezzo per pezzo? Niente, direbbe la LYNX Corporation di Hardspace: Shipbreaker, che infatti è lieta di annunciarvi di aver chiuso un contratto per lo smantellamento della classe Javelin di navi spaziali. Queste navi lunghe e strette saranno una vera sfida per tutti gli appassionati del titolo di Blackbird Interactive, e solo una delle novità introdotte con il Business is Booming Update.

Una nuova categoria di navi richiede anche nuovi strumenti per la sua demolizione, e infatti con questo aggiornamento su Hardspace: Shipbreaker arriveranno anche le cariche da demolizione. Sì, sono pericolose esattamente quanto sembra, ma d’altro canto queste cariche laser sono anche efficacissimi strumenti per lo smantellamento. Piazzarne più di una le farà esplodere in sequenza, permettendovi di creare reazionia catena che vi risparmieranno molto lavoro extra (sempre che non veniate coinvolti anche voi dall’esplosione, beninteso).

Il Business is Booming Update porta con sè anche altre novità, fra cui una revisione della durabilità degli strumenti, un nuovo menù radiale per la selezione dell’equipaggiamento, nuovi sticker e tanto altro. Potete leggere la lista completa dei cambiamenti sulla pagina ufficiale. Ricordiamo che Hardspace: Shipbreaker è attualmente in Accesso Anticipato.