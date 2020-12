La serie competa di Heretic arriva su GOG.com

Se per queste festività natalizie non desiderereste altro che fare un bel tuffo nel passato, GOG ha in serbo una bella sorpresa per voi. Sul negozio digitale è infatti apparsa da poco la serie completa di Heretic, classico degli anni ’90 creato utilizzando il motore di DOOM, ma declinandolo in una chiave più spiccatamente fantasy. Il gioco ci permette di scegliere fra le classi di personaggi tipici delle ambientazioni fantasy, ciascuna con a sua disposizione un arsenale diverso; ci potete però giurare che in ogni caso dovremo affrontare orde sterminate di mostri orribili.

La collezione include quattro giochi in totale:

Heretic: Shadow of the Serpent Riders

HeXen: Beyond Heretic

HeXen: Deathkings of the Dark Citadel

HeXen II

Il prezzo per questi titoli è di quelli a cui è davvero difficile dire di no: la collezione completa è infatti scontata a un prezzo di appena 3€.