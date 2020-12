Dead Cells si prepara alle festività con il Malaise Update

Sarà pur aria di festa, ma il decapitato protagonista di Dead Cells non ha certo intenzione di fermarsi nella sua corsa verso la libertà. E questo sopratutto se quelli di Motion Twin decidono di rinfrescare un po’ le cose con un nuovo aggiornamento. Come suggerito dal nome stesso, il Malaise Update porterà con sé un rework della meccanica del Malaise, che ora aumenterà col tempo. Ignorarla troppo non vi conviene particolarmente, dato che mano a mano che aumenta i nemici diventeranno più forti, e alcuni di loro si trasformeranno in Elite.

Ma già che c’era Motion Twin non poteva certo mancare di cambiare anche molto altro. Il sistema di colorazione delle armi è stato rivisto, per fornire maggiore chiarezza sul loro uso dividendole in armi principalmente a distanza, a corpo a corpo e oggetti di sopravvivenza. Una nuova arma è stata introdotta, e cioè una katana che vi permetterà senza dubbio di dare sfoggio di tutto il vostro stile; ma un’arma non sarebbe nulla senza dei nemici, e infatti con questo aggiornamento Dead Cells si arricchirà di un nuovo tipo di avversario. I Demolisher useranno una balestra esplosiva, e inizieremo a trovarli a partire dalla Distilleria (aggiunta con l’aggiornamento Barrels O’ Fun).

Fra le altre modifiche apportate a Dead Cells, potremo trovare una modifica del funzionamento del Backpack, cinque nuove mutazioni, una nuova stanza che ci permetterà di saperne di più sulla Hand of the King e due divise a tema natalizio. Potete trovare la lista completa delle novità sulla pagina ufficiale; prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Motion Twin ha in cantiere un nuovo DLC per i primi mesi del 2021.