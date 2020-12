I server di Life is Feudal: MMO chiuderanno a gennaio

Pare che il periodo più buono dell’anno non sia per tutti foriero di buone notizie. Gli sviluppatori di Life is Feudal: MMO, titolo multiplayer basato su un fittizio mondo medievale, hanno infatti dichiarato di essersi trovati senza altra scelta se non quella di chiudere i server del loro gioco. Il comunicato di Bitbox ha citato problemi con una “certa compagnia” che ha agito come publisher per l’MMO. A quanto pare, i disaccordi sono subentrati già nel 2016, fino al raggiungimento di un precario equilibrio che però è saltato nelle ultime settimane e che, in breve, rende impossibile a Bitbox pagare per i server, i Game Manager e il supporto online.

I server di Life is Feudal: MMO chiuderanno dunque il 18 gennaio 2021. Nel frattempo, lo studio ha deciso che rilascerà la patch che stava preparando per permettere ai giocatori di godersi qualche novità nell’ultimo mese di gioco. Ogni sottoscrizione premium sarà cancellata e potrà ricevere rimborsi se è stata compiuta dopo il primo novembre. Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore, la chiusura dei server non avrà nessuna influenza sull’operato di Life is Feudal: Your Own e Life is Feudal: Forest Village.