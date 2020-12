Star Citizen: un lungo video mostra i progressi fatti nel 2020

Cloud Imperium Games non poteva certo chiudere l’anno senza darci un nuovo aggiornamento sullo status di Star Citizen, e così ha fatto. Anche se in realtà, più che aggiornamento sarebbe corretto parlare di riassunto: l’ultimo, lungo video pubblicato sul canale ufficiale è infatti un resoconto di tutte le novità e il contenuto introdotti nel corso del 2020, che arriva in allegato a una presentazione dell’ultima aggiunta al visionario gioco di Chris Roberts: la raffineria spaziale.

Ovviamente, la pandemia di Covid-19 ha rallentato anche i lavori su Star Citizen (vi sentiamo là dietro che fate battute!) ma l’Associate Creative Producer Jared Huckaby sottolinea come questo sia stato comunque un anno “notevole” in termini di progressi e aggiunte. Fra queste, ruolo di primo piano hanno indubbiamente avuto una serie di nuove navette spaziali, ma tante altre sono state le novità forse meno eclatanti, ma che comunque contribuiranno a fornire un’esperienza immersiva. Fra queste, vengono elencati nuovi modelli di volo, miglioramenti all’UI, nuove quest, cicli giorno notte e il barista. Sì, esatto: ora dopo le vostre faticose battaglie all’ultima schivata potrete rinfrescarvi virtualmente la gola mentre raccontate a un barista digitale le disavventure avute con il flerken di vostra zia. O qualcosa del genere.

Star Citizen non ha attualmente una data di lancio (e sembra che anche per Squadron 42 ci sarà da attendere), ma potete accedere alla sua alpha acquistando il gioco sul sito ufficiale.