Cyberpunk 2077 ha venduto oltre 13 milioni di copie al lancio

Nonostante le tante polemiche che hanno circondato il lancio di Cyberpunk 2077, le vendite del videogioco di ruolo targato CD Projekt RED sono state comunque molto alte.

In una nota ufficiale diffusa nelle scorse ore, la compagnia polacca ha fatto sapere di aver piazzato la bellezza di 13 milioni di copie nel periodo di lancio, fino al 20 dicembre. Da notare che questo dato è una stima che include sia le unità fisiche che quelle digitali, ed è già al netto dei rimborsi concessi ai consumatori non soddisfatti dalla resa del prodotto finale.

Se si considera che la stessa CD Projekt affermò di aver ricevuto prenotazioni pari a 8 milioni di copie, ciò significa che altre 5 milioni di unità sono state consegnate nelle mani dei videogiocatori dal nei dieci giorni intercorsi dal 10 al 20 dicembre. In più, tale cifra complessiva fa sì che il lancio di Cyberpunk 2077 possa essere considerato il migliore in assoluto tra tutti i videogiochi usciti nel 2020.

A margine della nota pubblicata nelle scorse ore leggiamo che queste informazioni sono state diffuse in anticipo per rassicurare i mercati e gli investitori circa il successo commerciale del gioco, che nonostante tutto è stato comunque molto importante.

Condividi con gli amici Inviare