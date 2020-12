Games with Gold: svelati i giochi di gennaio 2021

Microsoft ha annunciato i giochi che saranno disponibili a partire da gennaio 2021 nel programma Games with Gold riservato agli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Dall’1 al 31 gennaio sarà possibile riscattare Little Nightmares, la piccola avventura a tinte horror di Tarsier Studio; dal 16 gennaio al 15 febbraio sarà poi la volta del primo Dead Rising, action in salsa zombie targato Capcom. Dall’1 al 15 gennaio sarà disponibile The King of Fighters XIII, picchiaduro per Xbox 360 giocabile in retrocompatibilità; e sempre grazie alla retrocompatibilità sarà possibile mettere le mani su Breakdown, disponibile dal 16 al 31 gennaio.